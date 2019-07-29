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СМИ: Индия приобретает российские ракеты «воздух-воздух» для истребителей Су-30МКИ 

ТАСС + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Reuters
Индия и Россия подписали соглашение на поставку партии авиационных ракет Р-27, которыми будут вооружаться истребители Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство ANI со ссылкой на источники.
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"Контракт был подписан с Россией на приобретение ракет Р-27 класса "воздух-воздух" для самолетов Су-30МКИ ВВС Индии", — приводит агентство слова источника.
По этой информации, стоимость контракта составила 15 млрд рупий (более $200 млн). Эти ракеты имеют увеличенную дальность и позволят истребителям поражать самолеты противника на больших расстояниях, отмечает ANI.
Агентство не приводит никаких других деталей соглашения.
Комментарием российской стороны ТАСС пока не располагает.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Индия
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