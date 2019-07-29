Индия закупится российскими ракетами

Россия поставит Индии авиационные ракеты Р-27 для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANI.

По информации источника агентства, Россия и Индия подписали контракт на поставку ракет Р-27 класса «воздух-воздух». Стоимость контракта составила 15 млрд рупий (около 200 млн долларов).

Ракета Р-27 производится с 1984 года. В мае «Известия» писали о завершении испытаний модернизированных версий ракет линеек Р-27П и Р-27Р с радиолокационными головками самонаведения.