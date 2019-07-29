Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия закупится российскими ракетами 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Россия поставит Индии авиационные ракеты Р-27 для вооружения истребителей Су-30МКИ из состава индийских военно-воздушных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ANI.
В США объяснили недовольство Индии ракетами РФ
По информации источника агентства, Россия и Индия подписали контракт на поставку ракет Р-27 класса «воздух-воздух». Стоимость контракта составила 15 млрд рупий (около 200 млн долларов).
Ракета Р-27 производится с 1984 года. В мае «Известия» писали о завершении испытаний модернизированных версий ракет линеек Р-27П и Р-27Р с радиолокационными головками самонаведения.
Армия , Видео , Оружие , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Порошенко возбудили уголовное дело56
Российский генерал пропал в Киргизии5
Иран позвал Россию в Ормузский пролив139
На Украине начали борьбу за умы россиян88
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций19
Видео
01:13
На Украине начали борьбу за умы россиян
В мире Украина
00:54
Иран позвал Россию в Ормузский пролив
Армия В мире
01:20
Гергиева освистали в Германии
Общество
00:19
В Москве арестовали участника незаконной акции
Происшествия
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:58
На Украине назвали способ возвращения Крыма
В мире Украина
00:57
Названо имя перевозившего «Бук» из дела MH17
В мире Украина
02:44
Экс-замглавы ФСИН узнал срок
Происшествия
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение