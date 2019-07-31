Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на коммюнике по итогам заседания турецкого Совета национальной безопасности.
В заявлении отмечается, что Анкара намерена создать «мирный коридор» путем зачистки границы с САР от террористов.
29 июля министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Марком Эспером обсудил зону безопасности на севере Сирии. По его словам, зона безопасности должна будет находиться под контролем Турции в координации с США, однако «если Турция не сможет прийти к единому мнению с США, то Анкара будет вынуждена в одностороннем порядке формировать зону безопасности».