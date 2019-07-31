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Турция создаст «мирный коридор» вдоль своих границ в Сирии 

Парламентская газета + ещё 8 35 минут назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ
Турция планирует создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии. Об этом сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на коммюнике по итогам заседания турецкого Совета национальной безопасности.
В заявлении отмечается, что Анкара намерена создать «мирный коридор» путем зачистки границы с САР от террористов.
29 июля министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Марком Эспером обсудил зону безопасности на севере Сирии. По его словам, зона безопасности должна будет находиться под контролем Турции в координации с США, однако «если Турция не сможет прийти к единому мнению с США, то Анкара будет вынуждена в одностороннем порядке формировать зону безопасности».
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Армия , Ближний Восток , Безопасность , Марк Эспер , Хулуси Акар , Сирия , Турция
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