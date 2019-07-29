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Афганский солдат убил двух американских военных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Американские чиновники заявили, что афганский солдат убил в Афганистане двух военнослужащих США.
Сообщивший об этом источник пожелал остаться анонимным, так как не получил разрешения рассказывать под запись об обстоятельствах события, которые пока что не были преданы огласке.
По словам источника, американских военнослужащих убили в понедельник, сообщает The Associated Press.
Центральное командование США подтвердило гибель двух американских военнослужащих, но не сообщило подробностей. По словам представителей центрального командования, дополнительная информация не будет предана огласке, пока не истекут 24 часов с момента уведомления об инциденте ближайших родственников.
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Армия , Азия , Африка , Войска , Конфликты , Оружие , Происшествия , Associated Press , Афганистан , США
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