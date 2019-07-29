НАТО взялось за переделку главной спецслужбы Украины

Служба безопасности Украины будет подвергнута очередной реформе, заявляют в Киеве . Чем Зеленского не устраивает работа главной спецслужбы страны, как именно будет протекать реформа, почему руководство СБУ не сильно обрадовалось всем этим планам — и какое отношение к происходящему имеют сидящие в Одессе функционеры НАТО

На Украине в очередной раз решили приступить к реформированию Службы безопасности. Президент страны Владимир Зеленский должен представить к первому заседанию Рады пакет документов и законопроекты, направленные на реформирование всего силового блока: военной сферы, СБУ и внешней разведки. Законопроекты эти готовит в основном СНБО — единственное ведомство, в котором команда Зеленского успела прочно укорениться.

В частности, секретарь СНБО Александр Данилюк сказал: «Сейчас я создал группу, которая над ними [законопроектами] работает, и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны».

Отсыл к НАТО тут очень кстати и очень искренен. Все реформы силовых структур на Украине в обязательном порядке должны получать одобрение соответствующих структур и представителей НАТО и Евросоюза . Это давно сложившаяся практика, и Зеленскому, что бы он ни замышлял в адрес СБУ и СВРУ, приходится с ней считаться.

В качестве примера. На прошлой неделе Зеленский назначил нового заместителя главы внешней разведки. Эту должность заняла Екатерина Сляднева. Теперь она первая женщина в истории украинской разведки, с чем мы и поздравляем бывшего природоохранного прокурора Бердянска . Функции, которые очертил перед Слядневой Зеленский, очень сильно смахивают на полномочия статс-секретаря (связи с государственными органами и все тому подобное). Но, по данным газеты ВЗГЛЯД, Сляднева, как дипломированный юрист, отвечает за разработку нового Закона о разведке.

Тут самое главное в том, что повестку дня в силовом блоке Украины формирует так называемый Центр информации и документации НАТО в Киеве. Как говорят в Одессе, оттуда все и проистекает. Его руководитель, словачка Барбора Маронкова ведет себя в Киеве, как английский вице-король в Индии.

В начале июля Маронкова составила и разослала документ: список из пяти законопроектов, которые администрация Зеленского должна внести в Раду на первом же заседании, а Рада, соответственно, тут же их принять. Среди них новые законы о разведке и о СБУ, а также законопроект об открытых тендерах на закупку вооружений и обеспечение армии. А Екатерина Сляднева как раз и занята написанием проекта Закона о разведке, который затем Маронкова должна одобрить перед подачей его в Раду. Работа идет спешно, поскольку сроки поджимают.

Та же история и с реформой СБУ. НАТО не устраивает нынешний порядок вещей, при котором полномочия СБУ трактуются очень широко. В первую очередь предлагается ликвидировать управление «К» (борьба с коррупцией и экономическими преступлениями), выделив его в так называемую Государственную службу финансовых расследований. Идея на словах принадлежит Зеленскому («СБУ должна бороться с шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом»), но на практике это требование НАТО.

Сейчас СНБО предложила именно такой вариант реформирования СБУ, обернув его в красивую обертку: за счет ликвидации управления «К» будет усилена контрразведка, и этому виду деятельности будет отдан основной приоритет в обновленной СБУ. В этом тоже есть опасность. «Усиление контрразведки» в украинских условиях автоматически приведет к усилению поиска сепаратистов и «клятых москалей», поскольку людям будет просто больше нечем заниматься, но представителей НАТО это не волнует. В идеале они хотели бы создать в Киеве американскую систему: несколько конкурирующих между собой за ресурсы ведомств с резко очерченными границами ответственности.

Все это сильно не нравится только что назначенному и. о. главы СБУ Ивану Баканову . Не то, чтобы он был против навязывания представителями НАТО своих взглядов на жизнь. Просто он по вполне прагматичным соображениям не хотел бы лишиться управления «К», как инструмента в том числе и коллекционирования компромата на бизнес и политиков.

Андреем Богданом. Чем более Баканов вникает в суть происходящего внутри СБУ, тем более он проникается корпоративным духом. По штатному расписанию руководитель управления «К» является также первым заместителем начальника СБУ, и сейчас Баканов занимает обе эти должности. Он наверняка много чего наслушался от своих непосредственных подчиненных из управления «К» и так вот просто расставаться с ними не хочет. Есть данные, что на этой почве возник конфликт между Бакановым и главой президентской администрации

Администрация Зеленского должна кровь из носу представить на первом заседании Рады весь пакет документов, которые требует от нее представительство НАТО в лице пани Маронковой. С этим связаны и спешка при их подготовке (вообще-то новый Закон о разведке, например, пытались написать аж полтора года, а теперь заняты штурмовщиной) и принцип «давайте ударим топором, а потом посмотрим, что получилось».

Реформа СБУ — вообще неподъемный снаряд. При Порошенко число подходов к нему было огромным. Вес так и не взяли. Сейчас же задача Зеленскому облегчена: есть четкие требования НАТО, которые надо только написать на бумаге на украинском языке. Есть, правда, подозрения, что любая подобная реформа может свестись в Киеве к перестановке людей с места на место. А за такими манипуляциями никакая Маронкова не уследит.