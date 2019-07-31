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Китайские военные на конкурсе «Морской десант» впервые выступят на российской технике 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие из Китая, участвующие в международном конкурсе "Морской десант", который начнется 3 августа на полигоне Балтийского флота Хмелевка на калининградском побережье Балтики, впервые выступят на российской технике, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.
"В нынешнем году военнослужащие из КНР впервые выступят на технике, предоставленной Балтийским флотом", — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о современных бронетранспортерах БТР-82.
По информации пресс-службы флота, в настоящее время участники конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант" в рамках Армейских международных игр — 2019 (АрМИ-2019) изучают полигон Хмелевка, где пройдут соревнования.
В частности, водители отрабатывают навыки вождения бронетранспортеров по маршруту с преодолением различных препятствий — колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренируют меткость в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели. С членами команд уже проведены различные занятия по боевой подготовке, а также по технике безопасности при выполнении нормативов конкурса на полигоне и трассе.
"Всего в подготовительных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих России, Китая, Ирана и Венесуэлы и более 20 единиц военной техники", — сообщает пресс-служба.
Международном конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты "Морской десант" пройдет в рамках Армейских международных игр — 2019 на полигоне Балтийского флота Хмелевка с 3 по 17 августа.
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Комментарии1
Армия , Войска
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