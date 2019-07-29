Россия возродит расформированные при Горбачеве полки

В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерал-майора Андрея Колотовкина, в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон.

«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — цитирует его газета «Красная звезда».

Также летом вооруженные силы получили понтонный парк нового образца, который позволяет за час развернуть через реку понтонный мост протяженностью 250 метров, рассказал Колотовкин.

«Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — пояснил он.