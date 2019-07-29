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Россия возродит расформированные при Горбачеве полки 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам генерал-майора Андрея Колотовкина, в этом году в армии сформирован собственный ремонтный батальон.
«В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — цитирует его газета «Красная звезда».
Также летом вооруженные силы получили понтонный парк нового образца, который позволяет за час развернуть через реку понтонный мост протяженностью 250 метров, рассказал Колотовкин.
«Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — пояснил он.
По мнению главного редактора журнала Арсенал Отечества Виктора Мураховского, возрождение таких частей является правильным шагом. Решения, способствовавшие расформированию этих полков и батальонов сперва при Горбачеве, а затем при Анатолии Сердюкове, который был министром обороны России с 2007-го по 2012 год, эксперт назвал ошибочными и обусловленными конкретной политической обстановкой.
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Комментарии
Армия , Войска , Михаил Горбачев , Анатолий Сердюков , КПСС
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