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Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
По информации издания, бойцы носили позывные «Шаман», «Кайрат» и «Танкист», они погибли 15 июня во время столкновения в 50 километрах от Твенана в сторону линии разграничения.
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Предположительно, террористы осуществили подрыв автомобиля, и группа частных военных подрядчиков из ЧВК «Щит» выдвинулась на место для выяснения обстановки и попала под минометный обстрел.
Как выяснила «Новая газета», один из погибших был родом из Перми, ему было 32 года. В 2014 году воевал в Луганской области в батальоне «Амур», в 2015 году поступил на службу в ЧВК Вагнера, в 2018 году перешел в ЧВК «Щит».
Другой боец оказался родом из Хакасии, ему было 42 года. Он тоже воевал на стороне ополченцев ЛНР в 2014-2015 годах, служил в ЧВК Вагнера, а затем в «Щите».
Его родные рассказали, что тело в цинковом гробу привез один из сослуживцев. Он передал документы: справку на арабском языке с двумя арабскими подписями и перевод на русский язык, заверенный красной печатью «войсковой части полевая почта 23944» без какой-либо подписи. Этот адрес, согласно открытым источникам, принадлежит группировке Вооруженных сил России в Сирии.
Упоминания ЧВК «Щит» впервые появились в 2018 году. По информации «Новой газеты», ЧВК базируется в Кубинке рядом с территорией 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. Кто является «собственником» компании, неизвестно.
Собеседники издания утверждают, что «Щит» занимается охраной и обороной объектов АО «Стройтрансгаз» в Сирии. Сейчас их около пяти, на каждом объекте работает от 25 до 30 человек. Бойцам платят, по разным данным, от 120 до 180 тысяч рублей в месяц. На вооружении «Щита», в отличие от ЧВК Вагнера, нет тяжелой боевой техники.
Комментарии218
Армия , Ближний Восток , Видео , Сирия , США
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