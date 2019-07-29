В США назвали первого заказчика С-500

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В США назвали первого заказчика российских ракетных систем С-500 

Аргументы Недели + ещё 1 46 минут назад
Военные эксперты американского издания Military Watch предположили, какое именно государство может стать первым покупателем новейшего российского вооружения С-500 "Прометей".
С-500 сделает Россию неуязвимой для гиперзвуковых атак США 
По их мнению, первым заказчиком нового оружия РФ может стать Китайская Народная Республика. Издание напоминает, что ранее Пекин первым подписал с Москвой договор о поставке ЗРС С-400.
Кроме того, китайцы на протяжении почти 20 лет первым покупают все новейшее российское вооружение, невзирая на то, что в государстве по-прежнему активно ведутся разработки собственного.
Напомним, новая российская ракетная система С-500 "Прометей" сможет определять вражеские воздушные объекты на расстоянии в 800 километров и поражать цели на дальности до 600 километров.
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