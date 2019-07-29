В США назвали первого заказчика С-500

В США назвали первого заказчика российских ракетных систем С-500

Военные эксперты американского издания Military Watch предположили, какое именно государство может стать первым покупателем новейшего российского вооружения С-500 "Прометей".

По их мнению, первым заказчиком нового оружия РФ может стать Китайская Народная Республика. Издание напоминает, что ранее Пекин первым подписал с Москвой договор о поставке ЗРС С-400.

Кроме того, китайцы на протяжении почти 20 лет первым покупают все новейшее российское вооружение, невзирая на то, что в государстве по-прежнему активно ведутся разработки собственного.

Напомним, новая российская ракетная система С-500 "Прометей" сможет определять вражеские воздушные объекты на расстоянии в 800 километров и поражать цели на дальности до 600 километров.