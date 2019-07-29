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SANA: коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии 

RT на русском + ещё 3 49 минут назад
Фото: Reuters
Самолёты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер, которая расположена в сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Как информирует SANA, местные источники сообщили о гибели и ранении в селении Аз-Зер восточнее города Дейр эз-Зор гражданского населения в результате налётов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном.
В марте СМИ сообщали, что в Дейр эз-Зоре в результате авиаудара со стороны международной коалиции во главе с США погибли десять местных жителей.
Как отмечали источники, удар был нанесён по населённому пункту Аль-Багуз на юго-востоке провинции.
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Армия , Ближний Восток , США , ИА SANA , Сирия
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