Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армия Ливии пошла в наступление на столицу 

Lenta.ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Esam Al-Fetori / AP
Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом маршала Халифы Хафтара приступила ко второму этапу наступления на ливийскую столицу Триполи. Об этом со ссылкой на депутата ливийского парламента сообщает РИА Новости.
«Силы армии наступают в Триполи в качестве нового дня операции "Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей, среди которых — истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков», — приводит агентство его слова.
Планы командующего ЛНА в России назвали нелогичными: 27 июня глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов усомнился в том, что Хафтар хочет мирного решения конфликта.
Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.
В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.
Последние новости
Названы все претенденты на пост премьер-министра Украины Стало известно отношение россиян к электронным паспортам Названы страны с самым доступным бензином
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Лев Деньгов , Муаммар Каддафи , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский перекроит СБУ
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ экс-чиновник182
Как изменится жизнь россиян с августа335
«Дискриминация»: В ОБСЕ раскритиковали Украину163
Соловьев: Врач Навального — ясновидящая7
Видео
00:47
Подсчитаны жертвы стрельбы на фестивале в США
Происшествия США
00:48
«Чего хочет народ»: пророссийский митинг в Грузии
В мире Статьи
01:26
Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе
Войска В мире
00:36
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Шоу-бизнес Катастрофы
01:19
Понаехали: мигранты строят новую Россию
Общество Статьи
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение