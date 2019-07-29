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Службу безопасности Украины реформируют 

ТАСС + ещё 10 43 минуты назад
Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины (СБУ) будет реформирована коренным образом, у нее должна быть усилена контрразведывательная деятельность, при этом спецслужба не должна выполнять несвойственные ей функции. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк в интервью украинскому "24 каналу".
"У нас стоит в повестке дня реформа сферы безопасности. Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов", — заявил он. Данилюк подчеркнул, что СБУ должна стать более мощной в сфере контрразведки. "То есть борьба со шпионской деятельностью на Украине — это ключевая функция, которую они должны выполнять. Другие функции, которые не присущи ей — экономика, борьба с коррупцией, — это искусственные временные функции, которые нужно убирать", — сказал секретарь Совбеза.
Данилюк сообщил, что аналогичного мнения придерживается президент страны Владимир Зеленский, кроме того, это соответствует международным обязательствам страны.
"Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро", — добавил он.
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка сообщал ранее о необходимости принятия нового закона "О Службе безопасности Украины". По его словам, необходимо также ввести контроль за спецслужбой со стороны Верховной рады.
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Комментарии
Армия , В мире , Войска , Украина , Александр Данилюк , Руслан Рябошапка , Владимир Зеленский , СБУ , Верховная Рада
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