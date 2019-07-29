Службу безопасности Украины реформируют 

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Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

Российские военные прибыли в Китай для участия в конкурсе Армейских международных игр

В Минобороны Сербии сообщили, что военная техника из РФ была доставлена воздушным путем