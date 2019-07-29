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Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ — над территорией Норвегии. Об этом в понедельник сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Норвегии. Наблюдательный полет над Норвегией будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс. В то же время миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", — говорится в публикации.
Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.
Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.
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Комментарии
Армия , Войска , ОБСЕ , Норвегия
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