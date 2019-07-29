Военные США и Италии выполнят наблюдательный полет над Россией

Американские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над территорией России с 29 июля по 2 августа, в то время как специалисты из РФ — над территорией Норвегии . Об этом в понедельник сообщила газета "Красная звезда" со ссылкой на врио начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Норвегии. Наблюдательный полет над Норвегией будет выполняться в период с 29 июля по 2 августа с аэродрома открытого неба Бардуфосс. В то же время миссия США и Италии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка", — говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора совершаются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.