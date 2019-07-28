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Видео изнутри: сирийский Т-90А уничтожил пикап боевиков 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Видео размещено на Twitter-странице Syrian Military Capabilities. В пояснении говорится, что оно снято на севере Хамы. Впечатляет расстояние, с которого был сделан выстрел.
"T-90A уничтожает технику террористов в пяти километрах от танка", — сказано в комментарии к видео.
Примечательно, что съемки велись изнутри танка через тепловизор. Таким образом зритель может видеть то, что видели сами танкисты.
На видео под шум двигателя слышны переговоры членов экипажа. Потом — выстрел и черный дым на месте попадания. После этого, судя по всему, танк начал менять позицию, чтобы самому не попасть под обстрел.
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