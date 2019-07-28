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ВМФ пополнится 15 кораблями и катерами — Путин 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состав Военно-морского флота (ВМФ) расширится в 2019 году. Он станет богаче на 15 кораблей и катеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге.
«Только в этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров», — отметил он.
В настоящее время обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз. Помимо этого моряки снова начали практиковать кругосветные походы.
«Наш военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, ее национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору», — добавил Путин.
Президент отметил значительный вклад флота в развитие отечественной науки. По его словам, российский ВМФ числится в первых рядах среди тех, кто осваивает новейшую технику, эффективно использует и разрабатывает перспективные инженерные и конструкторские решения, не имеющих аналогов в мире.
Как отметил Путин, Россия продолжит развивать ВМФ.
Главный парад в День ВМФ России проходит 28 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда. В нем участвуют более четырех тысяч военных, свыше 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Помимо них задействованы 40 самолетов и вертолетов морской авиации.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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