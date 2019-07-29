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Россия и Иран проведут совместные учения 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Об этом заявил командующий иранскими Военно-морскими силами Хосейн Ханзади, передает IRNA.
По его словам, стороны уже договорились о проведении маневров. Контр-адмирал добавил, что они пройдут в северной части Индийского океана, в том числе могут состояться в районе Ормузского пролива.
Точной даты учений пока нет. В то же время Ханзади понадеялся, что их проведут «в ближайшее время» и «до конца текущего года». IRNA отмечает, что в настоящее время командующий ВМС находится в России с трехдневным визитом.
В последнее время ситуация в районе Персидского залива накалилась. Причиной стали несколько инцидентов, связанных с Ираном. Так, вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.
До этого в США заявила, что сбили иранский беспилотник в Ормузском заливе, когда он очень близко подлетел к американскому десантному кораблю. Перед этим же сообщалось, что иранская сторона сбила американский военный беспилотник.
Все это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
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Комментарии
Армия , Войска , ИА IRNA , Иран
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