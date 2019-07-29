В Афганистане погибли двое военнослужащих США

Двое военнослужащих США погибли в Афганистане, сообщает командование операции "Решительная поддержка", которую проводит в стране НАТО.

Подробности происшествия не приводятся. В сообщении уточняется, что в соответствии с правилами Пентагона имена погибших в бою военнослужащих не сообщаются в течение суток, пока информация не доведена до их ближайших родственников.

Сообщение о гибели американских военнослужащих поступило на фоне переговоров, которые ведут США с радикальным афганским движением "Талибан" о заключении мира и выводе войск из страны.

По словам спецпосланника США по Афганистану Залмая Халилзада, межафганские переговоры начнутся после того, как Вашингтон заключит свое соглашение с "Талибаном".

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

Ранее официальный представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухейл Шахин сообщил РИА Новости, что делегации США и афганского радикального движения "Талибан" на переговорах в Катаре достигли соглашения почти по всем обсуждаемым вопросам, остались один или два пункта, которые должны обсуждаться во время следующего раунда. Как указал представитель талибов, переговоры с США возобновятся после перерыва, длительность которого пока не была определена.

США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против талибов и других группировок. Это стало самой долгой по времени операцией военной кампанией США в истории. За эти годы в стране погибли около 2300 американских военнослужащих и сотрудников Пентагона.