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Источник: ВВС армии Хафтара нанесли удары по летному училищу в Мисрате 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Abdullah Doma
ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли удары по военным целям на территории летного училища в городе Мисрата на северо-западе страны, сообщил РИА Новости военный источник в ЛНА.
"Истребители ВВС ЛНА нанесли несколько ударов по ливийскому городу Мисрата", — сказал собеседник агентства, уточнив, что удары "были нанесены по военному летному училищу Мисраты".
Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли более 10 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Армия , Ближний Восток , Муаммар Каддафи , ЕС , ООН , РИА Новости
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