Источник: ВВС армии Хафтара нанесли удары по летному училищу в Мисрате

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара нанесли удары по военным целям на территории летного училища в городе Мисрата на северо-западе страны, сообщил РИА Новости военный источник в ЛНА.

"Истребители ВВС ЛНА нанесли несколько ударов по ливийскому городу Мисрата", — сказал собеседник агентства, уточнив, что удары "были нанесены по военному летному училищу Мисраты".

Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи и его окрестностях, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли более 10 тысяч человек, более 5,5 тысяч получили ранения.