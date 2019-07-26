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В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 19 по 25 июля 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получил один гражданский… Погибли пять человек, из которых одна гражданская женщина", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года ранения в результате боевых действий получили 134 человека, погибли 115 человек. С начала вооруженного конфликта в Донецкой Народной Республике погибли 4842 человека, в том числе 81 ребенок.
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