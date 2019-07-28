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Назван срок новых поставок С-400 Турции 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Второй дивизион российских зенитных систем С-400 "Триумф" будет передан Турции в ближайшие месяцы.
— Поставки состоятся в установленные графиком сроки — в ближайшие месяцы, — приводит "Интерфакс" слова руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева.
Первая партия "Триумфов" была передана Анкаре в середине июля. Всего Турция заказала четыре дивизиона С-400, сумма сделки составила более 2,5 миллиарда долларов. Контрактом предусмотрена частичная передача технологий для производства ряда комплектующих зенитной ракетной системы в Турции.
США всячески препятствовали сделке — в частности, за покупку "Триумфов" Турция исключена из программы истребителя пятого поколения F-35. Теперь Вашингтон уговаривает Анкару не вводить полученные системы в строй, угрожая в противном случае новыми санкциями.
Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полученные С-400 заступят на боевое дежурство весной 2020 года. Первые батареи будут развернуты в ноябре.
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Шугаев , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Интерфакс , Турция
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