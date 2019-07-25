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ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в Донецке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, они могут быть использованы для эскалации ситуации, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"По полученной нашей разведкой информации, в настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", — сказал представитель Народной милиции.
По его словам, минометным подразделениям украинских силовиков, расположенным у линии соприкосновения в Донбассе, доставлено около 10 тысяч боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.
"Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта и готовится к его эскалации, пользуясь действующим перемирием", — добавили в ведомстве.
В Народной милиции ДНР призвали международные организации "обратить внимание на действия украинской стороны и их возможные последствия и немедленно вмешаться с целью предотвратить очередной виток кровопролития в Донбассе".
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Армия , В мире , Украина , Донецк
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