ВСУ подвозят боеприпасы к линии соприкосновения, заявили в Донецке

Украинские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, они могут быть использованы для эскалации ситуации, заявили в четверг журналистам в Народной милиции ДНР.

Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"По полученной нашей разведкой информации, в настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", — сказал представитель Народной милиции.

По его словам, минометным подразделениям украинских силовиков, расположенным у линии соприкосновения в Донбассе, доставлено около 10 тысяч боеприпасов к 120-миллиметровым минометам.

"Мы не исключаем, что враг абсолютно не рассматривает мирный вариант урегулирования конфликта и готовится к его эскалации, пользуясь действующим перемирием", — добавили в ведомстве.

В Народной милиции ДНР призвали международные организации "обратить внимание на действия украинской стороны и их возможные последствия и немедленно вмешаться с целью предотвратить очередной виток кровопролития в Донбассе".