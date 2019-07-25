Эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая прибыл в Псковскую область для участия в конкурсе «Десантный взвод»

На соревнования китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения — авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник.

На железнодорожную станцию «Владимирский лагерь» в Псковской области прибыла техника Народно-освободительной армии Китая для участия в международном этапе конкурса по полевой выучке среди парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений «Десантный взвод-2019».

«На конкурс китайская команда привезла пять боевых машин десанта ZLC-2000, а для их технического обеспечения — авторемонтную мастерскую, полуприцеп с горюче-смазочными материалами и один военный внедорожник. Сегодня техника была разгружена и перевезена в полевой парк соревнования, расположенный на 714 полигоне Воздушно-десантных войск в населенном пункте Струги Красные Псковской области», — сообщил помощник руководителя конкурса по техническому обеспечению бронетанковой техники подполковник Арман Оспанов.

Кроме того, офицер уточнил, что на своей технике будет соревноваться только команда Китая, остальные шесть — выступят на технике, предоставленной российской стороной, среди которой боевые машины десанта БМД-2 и бронетранспортеры БТР-80.