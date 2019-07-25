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Учебный корабль «Перекоп» вышел в Черное море 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
За время перехода через Атлантику и Средиземное море экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.
Сегодня учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ и гражданских вузов, завершил прохождение проливов Босфор и Дарданеллы.
После прохождения черноморских проливов учебный корабль Балтийского флота вышел в Черное море и взял курс на главную военно-морскую базу Черноморского флота г. Севастополь.
За время перехода через Атлантику и Средиземное море экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.
Учебный корабль «Перекоп» вышел из Кронштадта 5 июля. Маршрут его похода проходит через Балтийское и Северное моря, пролив Ла-Манш и Атлантический океан, Средиземное море, черноморские проливы и Чёрное море, где корабль совершит деловой заход в порт Севастополь.
Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.
Всего на борту «Перекопа» находится более двухсот курсантов, а также офицеры и преподаватели военных вузов. Руководит практикой начальник филиала ВУНЦ ВМФ ВМА им. Кузнецова г. Калининград контр-адмирал Вячеслав Сытник.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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