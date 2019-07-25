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Элитный американский спецназ наказали за пьянство 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Sandy Huffaker / Getty Images
Взводу морских котиков — элитных сил ВМС США (Navy SEALs) — приказано вернуться в США из Ирака. Об этом сообщило Командование специальных операций США на своей странице в Twitter.
В сообщении не указывается причина отзыва. Отмечается лишь, что речь идет об «ощутимом ухудшении порядка и дисциплины в команде в нерабочее время», а также потере уверенности в способности взвода выполнять свою миссию.
«Предполагаемые нарушения тщательно расследуются», — добавили в командовании.
По информации ABC News, причиной стало пьянство военных. Расследование началось в начале июля и затрагивает часть из группы в 20 спецназовцев. Предполагается, что некоторые из них употребляли алкоголь, что категорически запрещено во время пребывания в зоне боевых действий на Ближнем Востоке. При этом остальные знали о происходящем, но молчали.
Для смягчения последствий подобной передислокации — подразделение вернется на базу в Сан-Диего — выполнять оперативные задания придется другим бойцам спецназа. В командовании также указали, что порядок и дисциплина являются решающими для выполнения миссий. В данном случае потеря доверия перевесила потенциальный риск для операции, отметили военные.
По данным телеканала, уличенный в пьянстве взвод — тот же, в котором служил Эдвард Гэллахер. Мужчину в начале июля признали невиновным в военном преступлении — убийстве раненого пленника в 2017 году.
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Армия , Ирак , США
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