Воронежцев напугал рев бомбардировщиков

Жители Воронежа рассказали о шуме самолетов, который напугал детей и животных.

Бомбардировщики в небе над Воронежем 25 июля напугали некоторых горожан. Так, в соцсетях сообщали, что от шума плакали даже те дети, которые обычно равнодушны к громким звукам. Горожане также рассказали, что у некоторых собаки «до сих пор сидят под ванной». Кроме того, от гула самолетов срабатывали сигнализации машин и дребезжали окна.

По данным «Вести Воронеж», гул исходил от бомбардировщиков, которые выполняли тренировочные полеты в небе над Воронежской областью. Так, жители некоторых районов смогли не только услышать Су-24, но и увидеть их.

Отмечается, что ничего необычного в шуме от истребителей нет, так как базирующиеся в Тверской области Су-24 из-за конфигурации двигателей и сопел более громкие, чем другие типы самолетов.

Ранее сообщалось, что учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала.