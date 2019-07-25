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Воронежцев напугал рев бомбардировщиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Жители Воронежа рассказали о шуме самолетов, который напугал детей и животных.
Бомбардировщики в небе над Воронежем 25 июля напугали некоторых горожан. Так, в соцсетях сообщали, что от шума плакали даже те дети, которые обычно равнодушны к громким звукам. Горожане также рассказали, что у некоторых собаки «до сих пор сидят под ванной». Кроме того, от гула самолетов срабатывали сигнализации машин и дребезжали окна.
По данным «Вести Воронеж», гул исходил от бомбардировщиков, которые выполняли тренировочные полеты в небе над Воронежской областью. Так, жители некоторых районов смогли не только услышать Су-24, но и увидеть их.
Отмечается, что ничего необычного в шуме от истребителей нет, так как базирующиеся в Тверской области Су-24 из-за конфигурации двигателей и сопел более громкие, чем другие типы самолетов.
Ранее сообщалось, что учения российских десантников в Крыму напугали украинского генерала.
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