Турция запланировала вторжение в Сирию

Турция планирует военную операцию на севере Сирии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, в четверг, 25 июля, глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел встречу с военными для обсуждения планируемой операции.

Накануне Минобороны Турции передало США сообщение, в котором потребовала немедленного решения по вопросу создания зоны безопасности в регионе. Глава ведомства при этом подчеркнул, что Турция не потерпит каких-либо задержек и готова в случае необходимости взять инициативу в решении вопроса на себя.

Ранее стало известно, что Турция убрала пограничные ограждения к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Это также может говорить о готовящейся операции Анкары на территории Сирии.