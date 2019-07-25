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Турция запланировала вторжение в Сирию 

Рамблер + ещё 1 1 минуту назад
Турция планирует военную операцию на севере Сирии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, в четверг, 25 июля, глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел встречу с военными для обсуждения планируемой операции.
Накануне Минобороны Турции передало США сообщение, в котором потребовала немедленного решения по вопросу создания зоны безопасности в регионе. Глава ведомства при этом подчеркнул, что Турция не потерпит каких-либо задержек и готова в случае необходимости взять инициативу в решении вопроса на себя.
Ранее стало известно, что Турция убрала пограничные ограждения к северу от сирийского приграничного города Тель-Абьяд в провинции Ракка. Это также может говорить о готовящейся операции Анкары на территории Сирии.
Армия , Войска , Конфликты , Анкара , Сирия , США , Турция
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