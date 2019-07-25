Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия временно прекратила поставки С-400 Турции 

Lenta.ru + ещё 20 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Первый этап поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию завершен. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), передает ТАСС.
В ведомстве указали, что остальная часть будет отправлена Анкаре по согласованному графику. Когда именно это произойдет и сколько всего будет этапов, не уточняется.
В Миноборону Турции до этого также сообщили об окончании первой части поставок. Отмечалось, что для привоза первой партии потребовалось 30 рейсов самолетов.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. По его словам, российские системы лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»).
Американский президент Дональд Трамп указывал, что Вашингтон не продаст Анкаре истребители-бомбардировщики F-35 из-за того, что та не отказалась от покупки С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган при этом заверял НАТО, что альянс станет лишь сильнее.
Соглашение о закупке Анкарой четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Поставки систем начались в июле 2019-го.
Последние новости
Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили Развеяны мифы о москвичах Евро упал
Комментарии
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Мевлют Чавушоглу , НАТО , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два российских аэропорта закрыли из-за пожаров
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма35
ООН обратилась к РФ и Украине после задержания танкера34
Кличко насмешил очередным «тупняком»
Турция запланировала вторжение в Сирию6
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение