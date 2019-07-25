Франция представила новую стратегию космической обороны

"Главное космическое командование будет создано 1 сентября, оно займется военными аспектами космоса, — заявила Парли. — Это командование придет на смену межвидовому космическому командованию и будет подчиняться ВВС страны, которые станут воздушно-космическими силами". По ее словам, операционный центр разместится под Тулузой, в его штат изначально войдут 220 служащих, позже их число увеличится.

"Сейчас для армии космос — это последняя граница. Последняя технологическая граница, которую мы должны перешагнуть", — заявила Парли, назвав это логичным шагом в свете появления ВВС после изобретения самолета и появления киберподразделений с возникновением киберугроз.

"Второй пункт — это юридические положения, которые необходимо обновить, — отметила Парли. — Пока что наши операции в космосе подчиняются тем же правилам, что деятельность частных компаний, однако… это должно измениться". В то же время она подчеркнула, что законодательные изменения должны соответствовать международному праву.

"В ближайшее время будет представлен законопроект, направленный на изменение закона от 2008 года о действиях в космосе", — сказала она. "Я также решила, что наше министерство станет космическим оператором", — добавила Парли, пояснив, что сейчас за работу спутников отвечают сотрудники Национального центра космических исследований Франции.

"Сейчас мы рассматриваем возможность регулирования развивающейся коммерческой активности в космосе", — сказала министр. В частности, по ее словам, речь будет идти о наблюдениях с Земли или из космоса, а также "о перехвате сигналов".

"Третий пункт — мы должны улучшать возможности космической обороны", — заявила Парли. Министр анонсировала полное обновление флота спутников Министерства вооруженных сил страны до 2025 года. На эти цели планируется выделить дополнительные 700 млн евро, которые добавятся к уже заявленным 3,6 млрд евро. "Я бы хотела, чтобы у нас появились патрулирующие нано-спутники с 2023 года", — отметила она.

"Мы должны быть хорошо осведомлены об окружающих объектах, которые пересекают их [спутников] траекторию. Мы должны иметь возможность их обнаруживать, выявлять подозрительные, недружественные или враждебные действия в отношении наших военных спутников и наших космических интересов", — подчеркнула она. По словам Парли, сейчас ведется разработка нового космического радара, который позволит обнаруживать спутники "размером с коробку из-под обуви" на расстоянии 1,5 тыс. км.

"Вместе с европейскими партнерами мы должны добиться [создания] новых общих средств [наблюдения] для анализа космической обстановки. Я рассчитываю в частности на ФРГ в вопросе создания ядра нашей космической разведки", — указала министр.

"При наличии разведки мы могли бы организовать и активную оборону, — заявила Парли, подчеркнув, что речь идет не о нападении, но о самообороне. — Если наши спутники окажутся под угрозой, мы будем рассматривать возможность ослепить спутники наших противников. Мы оставляем за собой момент и средства ответа". Для этих целей, в частности, могут быть использованы мощные лазеры, которые сейчас находятся в разработке, добавила она. Соответствующие вооружения, по ее словам, могут быть размещены как на основных спутниках, так и на патрулирующих нано-спутниках.