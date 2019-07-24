Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Венесуэле начались военные учения 

ТАСС + ещё 1 27 минут назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду об открытии масштабных военных учений.
"Сегодня начинается первый этап учений "Освободительная кампания Симона Боливара — 2019", — сказал Мадуро. Его выступление транслировалось в Twitter.
"Речь идет о полном развертывании наших вооруженных сил. Более миллиона мужчин и женщин вместе с отрядами ополченцев, в прекрасном взаимодействии", — так венесуэльский лидер описал масштаб маневров.
По его словам, учения проводятся в честь 236-летия со дня рождения национального героя Венесуэлы Симона Боливара. Они будут организованы по всей территории страны. Первый этап маневров продлится до 28 июля.
Последние крупные военные учения прошли в Венесуэле в феврале.
ТАСС: последние новости
В Камбодже заявили, что не обсуждали с Китаем совместное использование военной базы Посольство РФ призвало Лондон отказаться при оценке событий в Сирии от услуг "Белых касок" Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США
Армия , Латинская Америка , Николас Мадуро , Симон Боливар , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО4
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков240
Российские звезды заступились за Шишкана27
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс153
Москвичам рассказали о снеге на выходных2
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
00:45
Росгвардия опровергла задержание Навального
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение