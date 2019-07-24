Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу

Тиль Швайгер в штуку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств. При этом автор коллажа использовал обычные снимки Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера , а Крамп-Карренбауэр изобразил в виде уборщицы.

В ответ на обвинения в некорректной публикации Швайгер заявил изданию Bild, что нашел этот мем в интернете.

"Он показался мне смешным. Она (картинка. — Прим.ред.) говорит сама за себя“, — заявил он.