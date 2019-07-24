Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу

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Тиль Швайгер в штуку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу 

РИА Новости + ещё 8 56 минут назад
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Артист опубликовал в инстаграме пост с фотографиями глав немецкого, российского и американского оборонных ведомств. При этом автор коллажа использовал обычные снимки Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, а Крамп-Карренбауэр изобразил в виде уборщицы.
В ответ на обвинения в некорректной публикации Швайгер заявил изданию Bild, что нашел этот мем в интернете.
"Он показался мне смешным. Она (картинка. — Прим.ред.) говорит сама за себя“, — заявил он.
Крамп-Карренбауэр получила постановление о назначении в должность на прошлой неделе. Она заменила на этому посту Урсулу фон дер Лейен, которая была избрана Европейским парламентом новым председателем Еврокомиссии. Сегодня новый министр принесла присягу.
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Комментарии9
Армия , Видео , Другое , Европа , Сергей Шойгу , Марк Эспер , Тиль Швайгер , Пентагон , Европарламент , Еврокомиссия , Германия
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