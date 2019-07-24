Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии

Посольство России Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии . Об этом сообщил журналистам представитель российского дипведомства, комментируя публикации в британских СМИ о том, что якобы Сирия и Россия нанесли авиаудары по Мааррат ан-Нууман в сирийской провинции Идлиб

Посольство отметило, что указанные публикации не выдерживают никакой критики, так как основываются на сведениях анонимных представителей организации "Белые каски", финансируемой США и Великобританией.

Представитель посольства РФ напомнил, что российские официальные лица и независимые эксперты неоднократно обращали внимание мировой общественности на "откровенно провокационную деятельность" в Сирии "Белых касок", которая противоречит усилиям России, Турции и Ирана по нормализации ситуации в этой стране.

"Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования "Белых касок" в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю", — подчеркнули в посольстве.

Диппредставительство напомнило, что Минобороны РФ заявило, что авиация Воздушно-космических сил России не выполняла никаких задач в городе Мааррат ан-Нууман сирийской провинции Идлиб.

"Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры", — отметили в посольстве.