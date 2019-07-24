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Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии 

РИА Новости + ещё 1 19 минут назад
Посольство России в Великобритании призвало официальный Лондон не брать за основу информацию неправительственной организации "Белые каски" при оценке ситуации в Сирии. Об этом сообщил журналистам представитель российского дипведомства, комментируя публикации в британских СМИ о том, что якобы Сирия и Россия нанесли авиаудары по Мааррат ан-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Посольство отметило, что указанные публикации не выдерживают никакой критики, так как основываются на сведениях анонимных представителей организации "Белые каски", финансируемой США и Великобританией.
Представитель посольства РФ напомнил, что российские официальные лица и независимые эксперты неоднократно обращали внимание мировой общественности на "откровенно провокационную деятельность" в Сирии "Белых касок", которая противоречит усилиям России, Турции и Ирана по нормализации ситуации в этой стране.
"Призываем Лондон отказаться от агрессивной риторики, а также использования "Белых касок" в сомнительных политических целях и перейти к взаимодействию, целью которого стало бы искоренение терроризма и возвращение мира на сирийскую землю", — подчеркнули в посольстве.
Диппредставительство напомнило, что Минобороны РФ заявило, что авиация Воздушно-космических сил России не выполняла никаких задач в городе Мааррат ан-Нууман сирийской провинции Идлиб.
"Нынешнее обострение обстановки в Сирии вызвано исключительно агрессивными действиями орудующих там террористов, которые, помимо регулярных обстрелов позиций правительственных сил, наносят ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры", — отметили в посольстве.
Ранее ряд западных СМИ опубликовали информацию со ссылкой на данные финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" и Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, согласно которой якобы в результате авиабомбардировки российскими силами рынка в Маарет-ан-Нумане погибли по меньшей мере 23 человека. В минобороны РФ утверждения "Белых касок" назвали фейком. В министерстве подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирии не выполняла.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Министерство обороны , Сирийский центр мониторинга по правам человека , Идлиб , Сирия , США , Великобритания
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