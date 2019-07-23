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США сообщили об уничтожении еще одного беспилотника Ирана 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
США на прошлой неделе, возможно, сбили не один, а два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) армии Ирана. Об этом сообщил командующий Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи в интервью каналу CBS.
«Мы считаем, что успешно атаковали два дрона — может быть, и больше, но об этом нам не известно. (…) Мы уверены, что сбили один из них, и, возможно, сбили и второй», — сказал генерал, отвечая на вопросы журналиста.
Он также рассказал, что при этом военные США использовали не снаряды, а электромагнитный импульс, отключающий электронику аппарата противника. Моряки не видели, куда именно упал беспилотник, но наблюдали, как он падает.
19 июля глава МИД Ирана заявил, что у Тегерана нет информации о потере беспилотника, а Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана) опубликовал видео, якобы доказывающее ложь США, однако эксперты уличили иранцев в подлоге и распространении фейковой записи с другой датой.
До этого президент США Дональд Трамп назвал действия Тегерана в международных водах враждебными и призвал другие страны осудить их.
Президент также рассказал, что БПЛА подлетел к универсальному десантному кораблю USS Boxer («Боксер») на расстояние около 900 метров, из-за чего был уничтожен.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , США , Кеннет Маккензи , Дональд Трамп , МИД , CBS , Иран
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