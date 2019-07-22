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Грузинские военные озвучили ответ на заявления России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
«Какими бы ни были для нас эмоциональными российские заявления, мы должны отвечать разумно, выполнением главных стратегических задач», — цитирует министра грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс».
«Мы стараемся сохранить в регионе стабильность и безопасность», — назвал он задачу грузинских властей.
По словам Левана Изория, этой цели отвечают и намеченные в Грузии на 27 июля — 9 августа беспрецедентные учения с участием более трех тысяч военных из 14 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса.
Ранее военные учения с участием США и Британии прошли в Грузии в конце июня. До этого, в марте, там прошли учения НАТО, в которых приняли участие около 350 военных из 24 стран альянса.
Напомним, отношения Грузии и России ухудшились после визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия, тогда в грузинской столице начались беспорядки.
После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.
Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.
После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против. При этом Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы о необходимости ответных мер на антироссийские выходки не изменилась.
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Комментарии
Армия , Войска , Георгий Габуния , Леван Изория , Владимир Путин , Вячеслав Володин , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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