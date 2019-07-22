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В Турции сравнили С-400 и ЗРК «Patriot» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитные ракетные системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК «Patriot» являются более продвинутыми системами ПВО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он также заявил, что С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам Чавушоглу, Турция готова ответить США, если Вашингтон введет санкции из-за поставок С-400, передает ТАСС.
Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».
Президент Турции Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, при этом глава МИД отметил безопасность С-400 для НАТО.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Турция
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