В Турции сравнили С-400 и ЗРК «Patriot»

Мевлют Чавушоглу. Российские зенитные ракетные системы С-400 по сравнению с американскими ЗРК «Patriot» являются более продвинутыми системами ПВО, заявил министр иностранных дел Турции

Он также заявил, что С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года, передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам Чавушоглу, Турция готова ответить США, если Вашингтон введет санкции из-за поставок С-400, передает ТАСС.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 «Руслан».