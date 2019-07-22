Безответственный Су-30 «агрессивно преследовал» самолет США

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы «агрессивно преследовал» американский самолет-разведчик EP-3 Aries во время инцидента над Карибским морем 19 июля. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США на своей странице в Twitter 21 июля.

По информации ведомства, истребитель следовал «на небезопасном расстоянии, ставя под угрозу экипаж и самолет». В Пентагоне также заявляют, что EP-3 выполнял признанную другими странами и утвержденную миссию в международном воздушном пространстве.

В командовании отметили, что подобные действия «демонстрируют безответственную военную поддержку России незаконному режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и подчеркивает безрассудство и безответственное поведение Мадуро».

Венесуэла 19 июля сообщила о нарушении своего воздушного пространства американским самолетом, передает РИА Новости. В Минобороны страны указали, что разведчик следовал с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии и не выходил на связь.