СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня в Донбассе с момента его вступления в силу на подконтрольной Киеву территории.

«С 00:01 до 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (три взрыва, 21 выпущенный снаряд и 51 выстрел из тяжелого пулемета и легкого стрелкового оружия)», — говорится в специальном отчёте.

20 июля в представительстве самопровозглашённой Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Первомайска силами ВСУ.

Ранее участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля.