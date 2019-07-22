Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД предупредил о возможности возвращения российских военных в Венесуэлу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в случае необходимости российские военные специалисты могут вернуться в Венесуэлу.
Высокопоставленный дипломат подтвердил, что в случае необходимости российские военные специалисты по обслуживанию техники могут вернуться в Венесуэлу, передает ТАСС.
«Все идет от потребности. Сейчас те задачи, которые ставились перед группами, работавшими здесь в последнее время, решены. Если ситуация сформируется так, что где-то понадобятся дополнительные усилия и доработки, это будет сделано», — заявил замглавы МИД России.
«Я не вижу повода для того, чтобы до бесконечности обсуждать вопрос о российских военных техниках и специалистах. Это не вопрос», — добавил Рябков.
Напомним, 26 июня в посольстве России в Каракасе сообщили, что российские технические специалисты покидают Венесуэлу.
Вопреки этому, в начале июля глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил заявил, что в Венесуэле якобы остаются сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россию втягивают в танкерную войну В ДНР оценили ситуацию после начала всеобщего перемирия в Донбассе Приказ о прекращении огня издан в ДНР
Комментарии
Армия , Войска , Крейг Фоллер , Сергей Рябков , МИД , Сенат США , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский сделал заявление после звонка Путину61
«Это катастрофа для будущего Украины»277
Украинская оппозиция разругалась из-за «грязной» борьбы9
ФСБ задержала майора МЧС на совещании у мэра
Школьница родила посреди экзамена
Видео
01:09
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Украина В мире
03:56
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
В мире Конфликты
21:58
Стало известно о смерти президента Туркменистана
СНГ В мире
00:20
«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву
Политика В мире
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
01:22
Иран отказался отпускать задержанных на танкере россиян
В мире
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
00:31
Между Москвой и Петербургом встали «Сапсаны»
Происшествия Другое
04:53
В ДНР заявили о срыве перемирия
В мире
04:44
Boeing вернулся в Москву из-за пожара
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть