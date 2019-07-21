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Фото секретного американского танка будущего появились в Сети 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: US Army CCDC GVSC
Производить новый танк начнут в 2026 году в трех различных модификациях, которые будут отличаться огневыми возможностями.
В США рассекретили концепцию танка следующего поколения. Она предусматривает создание нескольких вариантов башни бронемашины и предназначена для более эффективного ведения боя в условиях будущего.
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Тактико-технические характеристики новинки, которая призвана заменить морально устаревший Bradley, должны позволить пехотинцам более свободно маневрировать и принимать участие в ближнем бою. Начало серийного производства танка намечено на 2026 год.
Ожидается, что свет увидят три варианта специального роботизированного комплекса. Первый — RCV-Light, будет весить приблизительно семь тонн и предназначен для работы с пилотируемой машиной. RCV-Medium весом около 10 тонн оснастят оружейной пушкой среднего калибра и противотанковой управляемой ракетой. Самым боеспособным окажется третий вариант RCV-Heavy. Его масса будет достигать 20 тонн и предусматривать различное дополнительное вооружение, сообщает портал Kratko-News.com.
В армии США намерены транспортировать новейшие танки при помощи тяжелых транспортников.
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Армия , Оружие , США
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