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Задержание британского танкера: Лондон готов заморозить активы Тегерана 

Вести.Ru 13 минут назад
Фото: Вести.Ru
Лондон готов заморозить активы Тегерана, если иранские власти не освободят задержанный британский танкер. По данным издания Telegraph, в Соединенном Королевстве рассматривают ряд дипломатических и экономических мер.
Постоянное представительство Великобритании при ООН утверждает, что судно было задержано в территориальных водах Омана, а это значит, что Иран действовал неправомерно. На скорейшее освобождение танкера надеется и компания-владелец. Ее глава рассказал о самочувствии команды и заявил, что судно не нарушало правила навигации.
Глава компании-владельца танкера Эрик Хонелл заявил: "По нашим данным, команда содержится в относительно хороших условиях, но, разумеется, все пережили стресс. Мы пристально следили за маршрутом судна и заверяем, что оно не покидало международных вод. Надеемся, танкер освободят как можно скорее".
Как сообщалось, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в минувшую пятницу. Тегеран заявил, что судно допустило столкновение с рыболовецкими судами, хотя те подавали предупредительные сигналы. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе, трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что моряки здоровы, а судно стоит на якоре у порта.
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Армия , В мире , Оружие , ООН , Иран , Оман , Великобритания , Тегеран
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