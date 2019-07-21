Задержание британского танкера: Лондон готов заморозить активы Тегерана

Лондон готов заморозить активы Тегерана , если иранские власти не освободят задержанный британский танкер. По данным издания Telegraph, в Соединенном Королевстве рассматривают ряд дипломатических и экономических мер.

Постоянное представительство Великобритании при ООН утверждает, что судно было задержано в территориальных водах Омана , а это значит, что Иран действовал неправомерно. На скорейшее освобождение танкера надеется и компания-владелец. Ее глава рассказал о самочувствии команды и заявил, что судно не нарушало правила навигации.

Глава компании-владельца танкера Эрик Хонелл заявил: "По нашим данным, команда содержится в относительно хороших условиях, но, разумеется, все пережили стресс. Мы пристально следили за маршрутом судна и заверяем, что оно не покидало международных вод. Надеемся, танкер освободят как можно скорее".

Как сообщалось, танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в минувшую пятницу. Тегеран заявил, что судно допустило столкновение с рыболовецкими судами, хотя те подавали предупредительные сигналы. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе, трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что моряки здоровы, а судно стоит на якоре у порта.