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ВСУ заявили о готовности дать «отпор» российским войскам в Чернобыле 

РИА Новости + ещё 3 35 минут назад
Фото: Reuters
Украинские военные готовы «за считаные часы» дать отпор российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения. Соответствующее заявление опубликовано на странице 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ в Facebook.
Таким образом в ВСУ прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что военнослужащие российской армии якобы замечены в Белоруссии неподалеку от украинской границы в районе Чернобылской зоны отчуждения.
При этом министерство обороны Беларуси в своем канале в Telegram сообщило, что сообщения о российских войсках на границе с Украиной не соответствуют действительности.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Армия , Войска , Украина , Верховная Рада , Чернобыль
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