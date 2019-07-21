Как США устроили самую страшную ядерную катастрофу в истории

Во второй половине XX века США проводили ядерные испытания в Тихом океане, которые без преувеличения оказались самыми страшными радиационными катастрофами за всю историю человечества. До сих пор на островах, служивших полигонами, уровни излучения сильнее, чем в Фукусиме Чернобыле . «Лента.ру» рассказывает о новом исследовании американских ученых, которые провели радиологический мониторинг на Бикини и других атоллах.

Адское палево

В 1945 году в США были изготовлены и взорваны три ядерных заряда в рамках Манхэттенского проекта. Первым стала плутониевая бомба, испытанная в ходе эксперимента «Тринити» 16 июля в штате Нью-Мексико. Два других применили 6 и 9 августа при нападении на японские города Хиросима (урановая бомба «Малыш») и Нагасаки (плутониевая бомба «Толстяк»). После окончания Второй мировой войны в США и закрытии проекта работы по производству ядерного оружия продолжились под контролем Комиссии по атомной энергии.

Менее чем через год после «Тринити» американцы провели еще два испытания в ходе операции «Перекресток» на атолле Бикини, части Маршалловых островов. Были взорваны заряды «Эйбл» (Able) и «Бэйкер» (Baker) — с этого момента начались новые серии тестирования ядерного оружия. Все они проводились на атоллах Бикини и Эниветок и стали причиной масштабного радиационного загрязнения Тихого океана. Взрыв «Бэйкера» назвали первой в мире ядерной катастрофой, поскольку испытания привело к местному заражению, а облако радионуклидов несколько дней висело в стратосфере, прежде чем рассеялось.

Wikipedia

Всего на атоллах было проведено шесть процентов всех ядерных тестов США с 1946-1994 годы (67 из 1054). Однако на них приходится более половины от общего количества энергии, выделенной в ходе американских испытаний (108,5 из 196 мегатонн тротилового эквивалента). При этом на атолл Бикини пришлось 40 процентов общего выхода энергии (77 мегатонн).

Внимание, внимание

Коренное население Бикини и Эниветок были переселены на другие острова, которые оказались в меньшей степени пригодны для проживания, чем родные атоллы. Кроме того, люди были беззащитны перед выпадением радиоактивных осадков, которые оказались особенно губительны при испытании «Касл Браво» 1 марта 1954 года. Тогда на атолле Бикини взорвали термоядерное устройство в 15 мегатонн, что стало самым мощным ядерным испытанием в истории США.

Люди, жившие на атолле Эниветок, были переселены на атолл Уджеланг в 1947 году и вернулись домой лишь в 1980 году, после масштабной очистки территории от радионуклидов. Сейчас на Эниветок проживают несколько сотен человек. С Бикини людей переселили в 1946 году на атолл Ронгерик, который оказался не очень подходящим местом для жизни. Тут отсутствовали стабильные источники пищи, поэтому аборигенов пришлось переселить еще раз — на атолл Кваджалейн, а затем на остров Кили. Кили не имел лагуны, поэтому также был мало приспособлен для жизни. Некоторые бикинианцы попытались вернуться домой в конце 60-х, но стало ясно, что их организм получал высокие дозы радиации. Сейчас на Бикини живет очень мало людей, и многие из них выполняют работу смотрителей.

На атолле Ронгелап, который находится на расстоянии 152 километра от Бикини, местное население получили высокие дозы радиации уже через несколько часов после испытания «Касл Браво», однако эвакуировали их лишь через три дня. Они вернулись на атолл уже через три года, а в 1985 году повторной эвакуацией занялся Greenpeace, переселив аборигенов на остров Межато, где большинство из них живут до сих пор. На атолле Утирик, который находится в 483 километрах от Бикини, люди также подверглись радиоактивным осадкам от «Касл Браво». Их эвакуировали через два дня, однако они вернулись уже через три месяца.

Wikipedia

Не пригодны для жизни

После окончания испытаний Комиссия по атомной энергии, а затем и Министерство энергии США провели десятки исследований по оценке радиационной обстановки на островах и влиянии радиоактивного загрязнения на местное население. Однако многие жители Маршалловых островов относятся к полученным результатам с недоверием. Поэтому ученые из Колумбийского университета провели дополнительные исследования на атоллах Бикини, Эниветок, Ронгелап и Утирик, а также на необитаемых островах, куда аборигены часто заходят в поисках пищи. Было измерено содержание различных радионуклидов в почве, включая три изотопа плутония (плутоний-238, -239, -240).

На острове Энжеби (атолл Эниветок) средний уровень внешнего гамма-излучения достигал 0,69 миллизиверт (мЗв) в год с максимумом 2,72 миллизиверт. На атолле Бикини средний показатель был равен 1,91 мЗв в год. На острове Наен на атолле Ронгелап уровни излучения варьировались от 0,77 до 4,6 мЗв в год, и тут были зафиксированы самые высокие уровни радиации среди всех островов. В целом, рекордсменами оказались Бикини и Ронгелап, радиация на которых превзошла безопасный уровень облучения для населения в один мЗв в год.

Wikipedia

На атолле Ронгелап, где не проводились ядерные испытания, максимальная активность америция-241 составляет три тысячи беккерелей на килограмм (Бк/кг). Причина такого высокого уровня — радиоактивные осадки от «Касл Браво». На Энжеби активность америция-241 также очень высока: 1420 Бк/кг. Это выше, чем в Чернобыльской зоне отчуждения, где этот показатель составляет от 61 до 97 Бк/кг. Что касается цезия-137, то в Японии установлен безопасный предел активности в сельскохозяйственных почвах, равный 2500 Бк/кг. Однако на островах Наен, Энжеби и Рунит (этот остров знаменит куполом хранилища ядерных отходов) безопасные уровни превышены.

Активность изотопов плутония на Бикини значительно превышает активность в почве в окрестностях Фукусимы. Даже в первые месяцы аварии этот показатель рядом с АЭС был более чем в 10-100 раз ниже, чем сейчас на севере Маршалловых островов. Безопасным пределом для радионуклидов этого типа считается 629 Бк/кг. Опять же, на островах Наен, Энжеби и Рунит есть места, где фонит слишком сильно. По словам ученых, они удивлены, что правительства и международные организации игнорируют эту проблему.

Самое опасное место

Как пишут исследователи, люди, проживающие на южных островах атолла Эниветок, вряд ли получают высокие дозы радиации, однако они должны знать, что посещение острова Рунит следует избегать, как и всех северных островов (особенно Энжеби). Вымывание изотопов из хранилища ядерных отходов, которое усилится в будущем из-за повышения уровня моря в результате глобального потепления, грозит еще более сильным загрязнением лагуны и океана. Атолл Бикини же до сих пор не является пригодным для проживания людей — уровни радиации здесь слишком высокие, даже если не учитывать наличие радионуклидов в источниках пищи.

Самым опасным местом оказался Наен (атолл Ронгелап) — все из-за выпадения радиоактивных осадков и, возможно, мероприятий по очистке всего атолла. Поэтому, заключают ученые, необходимы дополнительные меры по очистке, прежде чем можно будет заняться переселением людей на атолл.