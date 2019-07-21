Меткость комплекса С-400 проверили на истребителях Су-30

На полигоне в Калининградской области прошли учения по охране воздушного пространства. В их рамках были отработаны пуски снарядов с зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Они отразили нападение «противника», роль которого исполнили истребители Су-30 СМ.

Военные симулировали нарушение воздушных границ летательными аппаратами условного противника. Сразу после сигнала о нарушении группа охранения выполнила необходимые действия для того, чтобы с помощью зенитно-ракетных систем отразить атаку.

Также на учениях отработали развёртывание комплексов С-400 на местности, поиск, классификацию и сопровождение воздушных целей. В конце мероприятия военные провели электронные пуски ракет. Все воздушные цели условного противника успешно уничтожили.

С-400 «Триумф» — российский комплекс большой и средней дальности. Был принят на вооружение в 2007 году.