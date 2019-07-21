Сильный пожар вспыхнул на одном из четырех украинских океанских траулеров "Иван Голубец", который сейчас находится в районе Западной Африки, сообщает одесское издание "Думская".
"В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно", — сообщили изданию члены экипажа.
Последний раз местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано возле порта Наудибу на северо-западе Мавритании. Это было десять дней назад.
"После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт", — отмечает издание.
pic.twitter.com/mzWjKRjPce— 🐙Octopus_Vittоld. ⚓️ (@vitpat68) 20 июля 2019 г.
В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".