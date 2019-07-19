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БДК «Александр Отраковский» отработал высадку десанта на берег Баренцева моря 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: © Пресс-служба Северного Флота
Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Александр Отраковский" совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота (СФ) отработал погрузку военной техники и высадку десанта. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы флота.
"Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы десять бронетранспортеров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты СФ, и два плавающих транспортера ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники наплаву", — сообщили на флоте.
В ходе тренировки экипаж БДК "Александр Отраковский" отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта. Кроме отработки высадки морского десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.
Тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортеров продлятся до генеральной репетиции военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-морского флота, в котором морской пехоте отведена одна из главных ролей.
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Комментарии
Армия , Войска , Александр Отраковский , Совет Федерации
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