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Французскую армию усилят писателями-фантастами 

News.ru 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Французские вооружённые силы привлекут гражданских специалистов, которые будут помогать моделировать вероятные угрозы будущего. Такими экспертами станут писатели-фантасты.
О нестандартной инициативе сказано в докладе Агентства оборонных инноваций министерства обороны. Новое подразделение получит название «Красная команда» (Red Team) и будет состоять из 4-5 человек. Именно им предстоит предлагать всевозможные разрушительные и апокалиптические сценарии, передаёт РИА Новости.
Впрочем, набирать в отряд, как сказано в документе, будут исключительно адептом научной фантастики, поэтому их идеи будут именно прогнозами, а не фантазиями людей с богатым воображением. Задача писателей среди прочего будет ещё и в том, чтобы моделировать ситуации, до которых не додумались бы военные, — а части применения новейших вооружений или использования искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что само существование «Красной команды» не будет секретным, его участники будут сохранять инкогнито, а направление деятельности останется тайной — чтобы не вдохновлять потенциальных противников и не подвергнуть опасности самих фантастов.
Осенью 2018 года, как писал News.ru, в Великобритании открыто заявили о необходимости создать кибервойска. Главной задачей бойцов цифрового фронта назвали противодействие России.
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Армия , РИА Новости
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