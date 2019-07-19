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Главную базу Северного флота замаскировали с помощью аэрозоля в ходе учений 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели в главной базе Северного флота Североморске учения по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.
"В учениях были задействованы расчеты отдельной роды РХБЗ и служб РХБЗ надводных кораблей, стоящих у причалов главной базы флота. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота", — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров.
Аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе кораблей из пунктов базирования и для противодействия применению противником высокоточного оружия.
Качество аэрозольной маскировки оценили экипажи самолетов объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.
Примененные при аэрозольной маскировке дымовые смеси являются нейтральными и неопасными для здоровья человека в образуемых концентрациях. О возможности проведения аэрозольной маскировки в Североморске органы местного самоуправления были уведомлены установленным порядком.
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Армия , Войска , Североморск
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