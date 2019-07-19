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Назван производитель загоревшейся батареи на «Лошарике» 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: Twitter
Изготовителем литий-ионной батареи, которая, по предварительным данным, стала причиной возгорания на атомной подлодке «Лошарик», является петербургская компания «Ригель», пишут СМИ.
Аккумуляторная компания «Ригель» имеет с судопроизводителями четыре контракта, которые связаны с литий-ионными аккумуляторными батареями, пишет «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.
Издание отмечает, что сведения о точном количестве батарей компании, установленных на подлодки, засекречены, а их разработка велась на протяжении пяти лет.
Один из бывших руководителей фирмы сообщил, что эту литий-ионную батарею вряд ли могли установить на «Лошарик».
«Думаю, никто бы эту батарею туда не поставил. Если поставили, то идиоты. Извините, сомневаюсь, что туда кто-то поставил эту батарею. Ей там не место, она там не нужна», — сказал он.
Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.
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Армия , Пожары , Происшествия , Фонтанка.Ру
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