В США предложили создать НАТО на Ближнем Востоке

Эффективность внешней политики США не зависит от расклада сил на Ближнем Востоке, и поэтому американцам необходимо пересмотреть политику в регионе. Такое мнение опубликовал американский журнал The National Interest.

Автор статьи в начале статьи обратил внимание на историю внешнеполитических интересов США в регионе. Среди них он выделил как экономические — регион богат энергетическими ресурсами, так и политические — поддержка главного союзника Израиля и сдерживание Ирана . Однако к 2019 году американские интересы, считает политолог, изменились: поставки нефти и газа оттуда уже не являются необходимыми для энергетической безопасности страны.

Отмечается, что таким образом на первое место в регионе выходит политика. Во-первых, автор пишет, что для США остается актуальной поддержка Израиля. Однако он сам больше не «беспомощная жертва арабского угнетения», а является современной ядерной державой и поэтому нужно стремиться к большей влиятельности.

По второму пункту традиционной линии дипломатии — сдерживанию Ирана — американцам также следует пересмотреть методы. Для этого нужно уменьшить ненужные траты (автор подчеркивает количество потраченных средств и убитых солдат) и предоставить больше полномочий союзникам по региону, создав так называемое «ближневосточное НАТО ». В него должны войти Саудовская Аравия, Египет, Иордания и ОАЭ.

7 мая были опубликованы политические детали плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, известного как «сделка века». Предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства Новая Палестина, куда войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа — кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Блок еврейских поселений, к которому присоединят изолированные поселения, будет принадлежать Израилю.

Экономическая часть американского плана была обнародована 23 июня. В его рамках Белый дом предложил инвестировать непосредственно в Палестину более 27,5 миллиарда долларов и потратить в сумме 22,8 миллиарда на палестинцев, проживающих в Египте, Иордании и Ливане.