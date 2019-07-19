Украина усилит флот списанными катерами Польши

Киев рассматривает возможность покупки списанных в 2013 году больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу в Польше по цене 800 тысяч злотых ($210 тысяч) каждый.

В настоящий момент катера находятся на обслуживании на судоремонтном заводе. Их уже осмотрели представители ВМС Украины, сообщает «Украинский милитаристский портал».

Ракетные катера проекта 1241 строились в СССР в 1979–1996 годах. Они поставлялись в том числе на экспорт. ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов.