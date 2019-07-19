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Украина усилит флот списанными катерами Польши 

News.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Киев рассматривает возможность покупки списанных в 2013 году больших ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ. Они выставлены на продажу в Польше по цене 800 тысяч злотых ($210 тысяч) каждый.
В настоящий момент катера находятся на обслуживании на судоремонтном заводе. Их уже осмотрели представители ВМС Украины, сообщает «Украинский милитаристский портал».
Ракетные катера проекта 1241 строились в СССР в 1979–1996 годах. Они поставлялись в том числе на экспорт. ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х годов.
Ранее News.ru сообщал, что Канада хочет вооружить украинцев. Оппозиционная Консервативная партия Канады обратилась к своему правительству с призывом направить Киеву оружие, которое ранее предназначалось для курдов в Ираке. Представители партии заявили, что оружие лежит на складах и собирает пыль. Партия против того, чтобы позволить данному оружию быть неиспользованным.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Консервативная партия , Киев , Польша
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