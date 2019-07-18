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Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива 

RT на русском + ещё 3 28 минут назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу государства. По словам Трампа, беспилотник «угрожал сохранности корабля и его команды».
Подтвердилась информация о сбитом Ираном беспилотнике США 
Как уточняется, десантный корабль Boxer предпринял «оборонительные действия», а дрон был «немедленно уничтожен».
Президент призвал другие страны «защищать свои суда, которые проходят через пролив». Он подчеркнул, что США оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты.
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