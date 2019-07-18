Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу государства. По словам Трампа, беспилотник «угрожал сохранности корабля и его команды».

Как уточняется, десантный корабль Boxer предпринял «оборонительные действия», а дрон был «немедленно уничтожен».

Президент призвал другие страны «защищать свои суда, которые проходят через пролив». Он подчеркнул, что США оставляют за собой право защищать своих людей и свои объекты.